Путин сравнил угрозы глобальной безопасности с "огненным змеем"

"Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого "огненного змея", если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки - это же может привести к глобальной катастрофе", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.