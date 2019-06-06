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РИА Новости

Россия преодолела трудности в экономике, заявил Путин

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия преодолела трудности в экономике, в том числе от санкций и падения цен на углеводороды, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось и так называемых санкционных действий. Но не только, и главным образом даже не это играло такую существенную роль. А прежде всего, падение цен на товары нашего традиционного экспорта. Прежде всего, конечно, на углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.
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