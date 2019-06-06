Россия преодолела трудности в экономике, заявил Путин

"Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось и так называемых санкционных действий. Но не только, и главным образом даже не это играло такую существенную роль. А прежде всего, падение цен на товары нашего традиционного экспорта. Прежде всего, конечно, на углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.