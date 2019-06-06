"Русгидро" считает дискриминационной доходность для проектов ТЭС в ДФО

"Мы считаем, что должны были попасть в первую волну ДПМ, когда было всем (проектам – ред.) по 14%. Считаем, что все же это некая дискриминация дальневосточной энергетики, но эта цифра была озвучена только в протоколе. Возвращаясь к тому, что будет выпущено окончательное постановление, скорее всего, там будет окончательная цифра. Мы считаем, что доходность тоже мала будет 14%, потому что у нас кроме строительства и модернизации нужно замещать мощности, это тоже затратно", - сказал Шульгинов.