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РИА Новости
Теплоснабжение

"Русгидро" считает дискриминационной доходность для проектов ТЭС в ДФО

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Русгидро" считает дискриминационной норму доходности для модернизации и строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, которая определена на уровне 12,5%, сообщил журналистам глава энергокомпании Николай Шульгинов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы считаем, что должны были попасть в первую волну ДПМ, когда было всем (проектам – ред.) по 14%. Считаем, что все же это некая дискриминация дальневосточной энергетики, но эта цифра была озвучена только в протоколе. Возвращаясь к тому, что будет выпущено окончательное постановление, скорее всего, там будет окончательная цифра. Мы считаем, что доходность тоже мала будет 14%, потому что у нас кроме строительства и модернизации нужно замещать мощности, это тоже затратно", - сказал Шульгинов.

По его словам, минимальный уровень доходности, который необходим, составляет 14%. При этом, как отметил, Шульгинов, компания определила критически малое количество блоков, которое подлежит замене. Но, тем не менее, "Русгидро" "все равно будет этим заниматься".
Правкомиссия по электроэнергетике одобрила четыре проекта по новому механизму компенсации затрат на модернизацию генерации в неценовых зонах, которые представила компания "Русгидро". Речь идёт о модернизации Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, Якутской ГРЭС-2 взамен выводимых из эксплуатации энергоблоков, а также о реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2. Суммарная установленная мощность проектов составляет 1,3 ГВт, объекты предполагаются к вводу в эксплуатацию в 2025-2026 годах.
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Правительство одобрило масштабную программу модернизации ТЭС. Как сообщал в январе глава Минэнерго РФ Александр Новак, программа оценивается в 1,9 триллиона рублей. Проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первые отборы проектов модернизации будут проведены сразу на три года - 2022-2024. Доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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