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РИА Новости
Культура

"Табакерка" представит последнюю премьеру сезона "Моя прекрасная леди"

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСпектакль “Моя прекрасная леди” в театре О. Табакова
Спектакль “Моя прекрасная леди” в театре О. Табакова
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Театр Олега Табакова представит премьеру последнего спектакля сезона - музыкально-драматический спектакль "Моя прекрасная леди" в постановке известного хореографа и режиссера Аллы Сигаловой. Премьера состоится 8 июня, а в среду, 5 июня, состоялся прогон для СМИ.
Спектакль "Моя прекрасная леди" поставлен по мотивам пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион", одноименного фильма Габриэля Паскаля и постановки Мосса Харта. Вместе с Аллой Сигаловой над постановкой работали сценограф Георгий Алекси-Месхишвили и художник по костюмам Валентин Юдашкин, российский художник-модельер.

С большой надеждой на будущее

"Я воодушевлен, счастлив и с большой надеждой смотрю в будущее. Я очень хотел, чтобы Алла Сигалова продолжала работать в нашем театре. У нас с ней большая история, начиная со спектакля "Страсти по Бумбарашу". Мы как-то сговорились, чтобы найти в ее плотном графике время, и я предложил ей самой выбрать материал для постановки. И, конечно, она выбрала "Мою прекрасную леди" - она так увлечена этим произведением, это часть ее жизни", - сказал худрук театра Владимир Машков после просмотра.
Машков отметил, что такая работа - для артистов, освоивших много техник и навыков, но в театре хорошая труппа, и какие бы фантастические идеи ни предлагались, с ней не возникает проблем.
Главная роль Элизы Дулиттл доверена Дарье Антонюк - выпускнице Школы-студии МХАТ, ученице Аллы Сигаловой, победительнице телешоу "Голос", для которой это первая роль на профессиональной сцене.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Дарья Антонюк в сцене из спектакля "Моя прекрасная леди" в постановке режиссера Аллы Сигаловой в театре Олега Табакова в Москве. 5 июня 2019
Актриса Дарья Антонюк в сцене из спектакля Моя прекрасная леди в постановке режиссера Аллы Сигаловой в театре Олега Табакова в Москве. 5 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актриса Дарья Антонюк в сцене из спектакля "Моя прекрасная леди" в постановке режиссера Аллы Сигаловой в театре Олега Табакова в Москве. 5 июня 2019
"Сейчас мы выпускаем премьеру в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес", но уже идут репетиции нового спектакля "Ревизор", сами сочиняем пьесу в новом жанре, и еще много интересных планов на следующий 34-й сезон, который откроется в сентябре", - сказал Машков.
Алла Сигалова подтвердила слова Машкова о ее особом отношении к этому произведению.

История долгая и любовная

"Да, у меня есть своя история, очень долгая и любовная. Моя мама служила главным хореографом в театре музкомедии, поэтому этот материал я знала с детства, это первое, что я увидела на сцене", - сказала Сигалова.
"Я смотрела "Мою прекрасную леди" в разных вариантах, в разных странах мира. Я хорошо помню, как в 1964 году в Ленинграде была премьера фильма с Одри Хебберн. То, что мы увидели, было для нас сказочным чудом. То, как я уже потом, будучи взрослой, оценивала этот фильм - что-то мне не нравилось в постановке или игре, - никак не могло повлиять на детское мое восприятие. Да, это еще и история любви невероятная, а мы все хотим любви. Любовь существует и этот спектакль доказательство тому", - добавила она.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Моя прекрасная леди" по пьесе "Пигмалион" Дж. Бернарда Шоу и одноимённому фильму Габриэля Паскаля в постановке режиссера Аллы Сигаловой в театре Олега Табакова в Москве
Сцена из спектакля Моя прекрасная леди по пьесе Пигмалион Дж. Бернарда Шоу и одноимённому фильму Габриэля Паскаля в постановке режиссера Аллы Сигаловой в театре Олега Табакова в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сцена из спектакля "Моя прекрасная леди" по пьесе "Пигмалион" Дж. Бернарда Шоу и одноимённому фильму Габриэля Паскаля в постановке режиссера Аллы Сигаловой в театре Олега Табакова в Москве

Учитель-ученик

Режиссер отметила, что в этом материале очень много тем, но она для себя в какой-то момент жестко определила главную, которая ей очень близка, поскольку она уже 36 лет занимается преподаванием, - "ученик-педагог" и чудо, которое случается, когда педагог отдает все свое внимание, умение, талант ученику.
"Сотворить это чудо может только талантливый человек, влюбленный в то, что он создает. Я это очень хорошо понимаю. Это моя тема", - отметила Сигалова.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСпектакль “Моя прекрасная леди” в театре О. Табакова
Спектакль “Моя прекрасная леди” в театре О. Табакова
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Спектакль “Моя прекрасная леди” в театре О. Табакова
"Я в этом спектакле - профессор Хиггинс. Ты влюбляешься в того, кому отдал все свои силы, все свои знания и всю свою веру. И ученик влюбляется в тебя. Сколько мы знаем таких потрясающих историй, когда такое случается. И здесь - эта девочка, несчастная, необразованная, невоспитанная цветочница, отдала все свое умение, весь свой талант, чтобы научиться у этого великолепного педагога, и в какой-то момент она поняла, что он и самый великолепный мужчина. Это абсолютно бессмертная история. С гениальной музыкой", - сказала режиссер.
Сигалова подчеркнула, что контракт, который театр подписал с держателями этого материала, довольно жесткий, так что шаг вправо или влево невозможен. Поэтому никаких изменений в тексте или музыке не было. Но она отметила, что это не только из-за условий контракта, а просто из уважения к материалу, потому что, по ее мнению, если берешь Шекспира или Шоу, не обязательно "перелопачивать".

Костюмы от Юдашкина

Невозможно не отметить прекрасные костюмы Валентина Юдашкина, для которого, как сказала Сигалова, ее предложение стало полной неожиданностью.
"Мы с Валей вместе начинали, и один из первых его показов делала я. И мы всегда поддерживали связь, общались. Он - необычайно добрый, нежный, интеллигентный, образованный человек. Вначале он очень удивился, не ожидал такого, но сразу согласился. Я так рада, что не ошиблась, что пригласила этого абсолютного мастера в своем деле. Работать с ним просто, он откликается на любое твое замечание, предложение, готов обсуждать каждую пуговицу. Это качество истинного художника, профессионала. В спектакле все должно быть подчинено одному человеку - капитану, который ведет этот корабль, иначе может случится катастрофа. Я - абсолютный капитан", - рассказала Алла Сигалова.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСпектакль “Моя прекрасная леди” в театре О. Табакова
Спектакль “Моя прекрасная леди” в театре О. Табакова
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Спектакль “Моя прекрасная леди” в театре О. Табакова
Премьерные показы пройдут на основной сцене на Сухаревской 8, 9, 18 и 19 июня.
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КультураОлег ТабаковВалентин ЮдашкинМосква
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