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РИА Новости

В ДНР объяснили, почему силовики мешают работе ОБСЕ в Донбассе

Вчера, 14:12
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Украинское командование продолжает препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе с целью сокрытия тяжелого вооружения, находящегося вне установленных районов в нарушение Минских соглашений", - сказал Безсонов.
По его словам, это подтверждают и отчеты миссии ОБСЕ. В частности, 3 и 4 июня в районе населенного пункта Степановка были попытки заглушить сигнал беспилотника миссии.
"В этом районе продолжает работать мобильная группа радиоэлектронной борьбы из состава 305 отдельного батальона РЭБ ВСУ, которая уже не раз осуществляла подобные нарушения в отношении международных наблюдателей", - добавил Безсонов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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