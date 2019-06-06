В ДНР объяснили, почему силовики мешают работе ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Украинское командование продолжает препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе с целью сокрытия тяжелого вооружения, находящегося вне установленных районов в нарушение Минских соглашений", - сказал Безсонов.

По его словам, это подтверждают и отчеты миссии ОБСЕ. В частности, 3 и 4 июня в районе населенного пункта Степановка были попытки заглушить сигнал беспилотника миссии.