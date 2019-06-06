Россия и Венесуэла заключили соглашение о поставках и производстве инсулина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Венесуэла на Петербургском международном экономическом форуме подписали рамочное соглашение на поставку и производство инсулина в этой латиноамериканской стране, передает корреспондент РИА Новости.

"Это соглашение о сотрудничестве в рамках развития фармацевтической промышленности. Мы хотим найти новые технологии для развития (сотрудничества - ред.) с Россией в области лекарственных препаратов. Это поможет нам стандартизировать и унифицировать все протоколы между Россией и Венесуэлой, связанные с производством лекарственных средств", - рассказал РИА Новости вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.