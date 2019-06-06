Россия и Венесуэла заключили соглашение о поставках и производстве инсулина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Венесуэла на Петербургском международном экономическом форуме подписали рамочное соглашение на поставку и производство инсулина в этой латиноамериканской стране, передает корреспондент РИА Новости.
"Это соглашение о сотрудничестве в рамках развития фармацевтической промышленности. Мы хотим найти новые технологии для развития (сотрудничества - ред.) с Россией в области лекарственных препаратов. Это поможет нам стандартизировать и унифицировать все протоколы между Россией и Венесуэлой, связанные с производством лекарственных средств", - рассказал РИА Новости вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.