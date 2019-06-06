Тамбовская область подписала соглашение с австрийской TAMAK Holding AG

ТАМБОВ, 6 июн - РИА Новости. Власти Тамбовской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с австрийской TAMAK Holding AG, сообщает обладминистрация.

Свои подписи под документом поставили губернатор Александр Никитин и председатель совета директоров АО "ТАМАК" Александр Макулан.

"Соглашение будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества, созданию благоприятных организационных, экономических, правовых и других необходимых условий для развития экономической инфраструктуры и экспортного потенциала Тамбовской области", - говорится в сообщении.

В соответствии с документом планируется модернизация расположенных в Тамбовской области производственных мощностей АО "ТАМАК", которая позволит увеличить объем выпуска строительных материалов и конструкций на основе древесины.

"Учитывая сформированные внешнеэкономические деловые связи "ТАМАК", опыт поставок продукции в Европу, а также наличие у предприятия европейской сертификации вышеуказанной продукции, предполагается, что объем экспорта увеличится в 4 раза в срок до 2024 года при объеме инвестиций в размере 700 миллионов рублей", - информируют областные власти.

"Тамак" является одним из ведущих предприятий в России в сфере индустриального деревянного домостроения и производства цементно-стружечных плит, а также комплектов энергоэффективных быстровозводимых домов высокой степени заводской готовности.