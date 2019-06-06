СМИ: в Днепропетровской области заключенные устроили бунт в колонии

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Заключенные устроили бунт в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области Украины, передает в четверг агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни человек. Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы", - говорится в сообщении.
Пожар удалось потушить, информации о пострадавших нет.
"По данному факту начато расследование. Ведется проверка", - отмечается в сообщении.
Ранее в исправительной колонии общего режима в Одессе вспыхнули беспорядки. Заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены. В хозяйственных произошел помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии.