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РИА Новости

СМИ: в Днепропетровской области заключенные устроили бунт в колонии

Вчера, 13:46
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КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Заключенные устроили бунт в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области Украины, передает в четверг агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни человек. Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы", - говорится в сообщении.
Пожар удалось потушить, информации о пострадавших нет.
"По данному факту начато расследование. Ведется проверка", - отмечается в сообщении.
Ранее в исправительной колонии общего режима в Одессе вспыхнули беспорядки. Заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены. В хозяйственных произошел помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии.
В исправительной колонии в Одессе произошел бунт заключенных. 27 мая 2019
27 мая, 15:52
Стали известны подробности бунта заключенных в Одессе
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