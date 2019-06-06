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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Россия готова дальше способствовать нормализации обстановки в ЦАР

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из ЦАР Сильви Байпо-Темон выразил готовность Москвы и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча Лаврова с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики Сильви Байпо Темон прошла в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Как сообщили в министерстве, стороны обменялись мнениями по развитию ситуации в ЦАР с упором на задачу продвижения национального примирения в этой стране.
"С российской стороны была выражена готовность и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки, действуя в координации с центральноафриканским руководством, Африканским союзом и международными партнерами ЦАР, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что министрами был подтвержден взаимный настрой России и ЦАР на расширение плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, включая правоохранительную сферу.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумСергей ЛавровМИД РФЦАР
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