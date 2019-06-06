Россия готова дальше способствовать нормализации обстановки в ЦАР

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из ЦАР Сильви Байпо-Темон выразил готовность Москвы и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча Лаврова с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики Сильви Байпо Темон прошла в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщили в министерстве, стороны обменялись мнениями по развитию ситуации в ЦАР с упором на задачу продвижения национального примирения в этой стране.

"С российской стороны была выражена готовность и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки, действуя в координации с центральноафриканским руководством, Африканским союзом и международными партнерами ЦАР, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что министрами был подтвержден взаимный настрой России и ЦАР на расширение плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, включая правоохранительную сферу.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.