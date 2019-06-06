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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Губернатор Югры заявила о росте числа частных поставщиков соцуслуг

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Количество негосударственных поставщиков социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2016 года выросло в несколько десятков раз, их число превышает 1 тысячу, заявила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума.
Глава региона, как сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей округа, приняла участие в работе сессии "Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества" и поделилась опытом Югры, связанным с созданием условий для социально ориентированных негосударственных организаций.
"Например, на начало 2016 года в нашем регионе было зарегистрировано 16 поставщиков социальных услуг, а уже сегодня их количество превышает тысячу. За 2018 год мы передали негосударственным поставщикам почти 3 миллиарда рублей бюджетных средств. Около 95 миллионов из них - это персонифицированный подход с использованием сертификатов. Я считаю, что это достаточно перспективное направление", - приводят в департаменте слова Комаровой.
Она отметила, что в Югре предоставляется около 50 видов социальных услуг, и этот список постоянно расширяется. Успех негосударственного сектора в соцсфере все чаще связан с адресностью оказываемых услуг, считает глава региона.
"Некоммерческие организации создаются гражданами на конкретный запрос целевой группы, действительно нуждающейся в помощи, сопровождении - семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, общественные объединения граждан с инвалидностью и другие. То есть, адресность закладывается уже в самом начале, что крайне важно в социальной сфере", - пояснила она.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округПетербургский международный экономический форум (фонд)Наталья КомароваОбщество
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