В Воронежской области будут судить учителя, обжегшего школьника утюгом

МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Бывший учитель в Воронежской области, который за ненадлежащее поведение ученика во время урока провел горячим утюгом по его спине, а затем ударил гладильной доской, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 20 марта 61-летний учитель Землянской школы Семилукского района Воронежской области проводил урок технологии с учащимися пятого класса. Во время урока учитель неоднократно делал замечания ученикам по поводу их шумного поведения, но они не реагировали на его замечания. Тогда обвиняемый взял нагретый утюг, подошел к одному мальчику и прислонил его сначала к спине, включив кнопку "отпаривание", а затем к бедру ребенка. Затем учитель ударил мальчика гладильной доской по голове. Ранее сообщалось, что учитель сразу после инцидента написал заявление по собственному желанию.
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С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратилась мама мальчика, который получил ожоги спины первой и второй степени на менее 1% тела. Полиция возбудила в отношении учителя уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", которое забрал на дальнейшее расследование СК.
"На предварительном следствии бывший учитель признал вину в полном объеме. Его вина также подтверждается показаниями пострадавшего мальчика, его одноклассников, результатами судебных экспертиз, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – цитирует следственное управление и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Романа Захарова.