В Воронежской области будут судить учителя, обжегшего школьника утюгом

МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Бывший учитель в Воронежской области, который за ненадлежащее поведение ученика во время урока провел горячим утюгом по его спине, а затем ударил гладильной доской, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 20 марта 61-летний учитель Землянской школы Семилукского района Воронежской области проводил урок технологии с учащимися пятого класса. Во время урока учитель неоднократно делал замечания ученикам по поводу их шумного поведения, но они не реагировали на его замечания. Тогда обвиняемый взял нагретый утюг, подошел к одному мальчику и прислонил его сначала к спине, включив кнопку "отпаривание", а затем к бедру ребенка. Затем учитель ударил мальчика гладильной доской по голове. Ранее сообщалось, что учитель сразу после инцидента написал заявление по собственному желанию.

С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратилась мама мальчика, который получил ожоги спины первой и второй степени на менее 1% тела. Полиция возбудила в отношении учителя уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", которое забрал на дальнейшее расследование СК.