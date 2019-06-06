Глава Подмосковья: для развития цифровизации надо менять устаревшие законы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Для развития цифровизации необходимо отменить действие нормативов и изменить законы, которые были приняты десятилетия назад, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Что касается нашего паруса - это цифровая экономика. Мы поняли, что в большом, огромное регионе без цифры, без упрощения всех процедур в экономике и политике мы будем аутсайдерами. Тогда с первого дня мы начали внедрять все, что касается цифровой экономики, цифровых услуг... Наша задача и на федеральном, и на региональном уровне, и на муниципальном уровне - убрать нормативы, приказы, изменить законы, которые были созданы много десятилетий назад. Мир быстро меняется, и мы должны быстро реагировать на изменения", - заявил Воробьев в ходе сессии "Партнерство и обмен знаниями: новые источники энергии развития" на Петербургском международном экономическом форуме.
Губернатор отметил, что, по данным Минэкономразвития, в 2018 году регион занял первое место по цифровизации, и подчеркнул, что Подмосковье продолжает внедрять цифровую систему во многие сферы жизни.
"Наша задача - и дальше убирать барьеры. Цифровая экономика, она разрушает многие сферы. Многие чиновники в разных ведомствах не совсем готовы к тому, что расстаются со своими властными полномочиями", - сказал Воробьев.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.
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