Глава Подмосковья: для развития цифровизации надо менять устаревшие законы

"Что касается нашего паруса - это цифровая экономика. Мы поняли, что в большом, огромное регионе без цифры, без упрощения всех процедур в экономике и политике мы будем аутсайдерами. Тогда с первого дня мы начали внедрять все, что касается цифровой экономики, цифровых услуг... Наша задача и на федеральном, и на региональном уровне, и на муниципальном уровне - убрать нормативы, приказы, изменить законы, которые были созданы много десятилетий назад. Мир быстро меняется, и мы должны быстро реагировать на изменения", - заявил Воробьев в ходе сессии "Партнерство и обмен знаниями: новые источники энергии развития" на Петербургском международном экономическом форуме.