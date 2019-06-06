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РИА Новости

Три американских самолета провели разведку у границ России

Вчера, 13:28
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CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint" Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. У российских границ заметили три американских самолета-разведчика, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
В 10:55 мск над Черным морем появился Lockheed ЕР-3Е Orion с бортовым номером 157316. Он облетел вокруг Крыма и продолжил разведку вдоль побережья Краснодарского края.
В 11:20 мск вблизи Калининградской области заметили Boeing RC-135V Rivet Joint с номером 64-14845 и позывным SHUSH77.
В 11:45 мск вдоль черноморского побережья России начал миссию самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14846 и позывным LISK31.
Первый и третий борты поднялись в небо с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, второй — с Милденхолла в Великобритании.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России.
Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы со стороны Минобороны.
По мнению военного эксперта Александра Жилина, действия американцев нацелены на то, чтобы создавать очаги напряженности и отвлекать внимание Москвы. С другой стороны, Вашингтон проводит разведывательную деятельность, уверен аналитик. Он напомнил, что Россия перебросила в Крым военную технику, а США интересно, "какая оборонительная конфигурация там вырисовывается".
Американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V
24 апреля, 11:07
Военный эксперт: США поставили "на поток" воздушную разведку у границ РФАмериканский самолет радиоэлектронной разведки был замечен в акватории Черного моря. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik обратил внимание, что подобные полеты самолетов США и НАТО в последнее время стали системой.
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РоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Знаете, почему не перехватили? Потому, что вся боевая авиация РФ (в лице одного Су-35) ловит Посейдон в Средиземном море.
6 июня, 13:57
ooo nnn
14300015
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