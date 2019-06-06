Три американских самолета провели разведку у границ России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. У российских границ заметили три американских самолета-разведчика, У российских границ заметили три американских самолета-разведчика, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

В 10:55 мск над Черным морем появился Lockheed ЕР-3Е Orion с бортовым номером 157316. Он облетел вокруг Крыма и продолжил разведку вдоль побережья Краснодарского края.

В 11:20 мск вблизи Калининградской области заметили Boeing RC-135V Rivet Joint с номером 64-14845 и позывным SHUSH77.

В 11:45 мск вдоль черноморского побережья России начал миссию самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14846 и позывным LISK31.

Первый и третий борты поднялись в небо с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, второй — с Милденхолла в Великобритании.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России.

Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы со стороны Минобороны.