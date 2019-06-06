В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.

Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на "стрельбу в ответ" в регионе.

По ее словам, "безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли". "Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь предательства национальных интересов", - добавила депутат.