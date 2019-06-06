Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T13:09Z
https://ria.ru/20190606/1555321955.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b142dd79cc371e2d5ff0fc7c4800cc4d.jpg
РИА Новости

В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины

Вчера, 13:09
3252
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.
Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на "стрельбу в ответ" в регионе.
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Вчера, 12:49
Эксперт прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса
"Озвученные Кучмой пункты "дорожной карты Зеленского" на минских переговорах является ничем иным, как началом капитуляции Украины", - написала Гопко на странице в Facebook в четверг.
По ее словам, "безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли". "Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь предательства национальных интересов", - добавила депутат.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вчера, 12:17
Вице-премьер Украины выступила против снятия блокады Донбасса
22220411
Обсудить 3
ДонбассЛеонид КучмаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде потребовали от Зеленского созвать СНБО
РИА
Новости
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Лента
новостей
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер Украины выступила против снятия блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма
Глава украинской делегации в ПАСЕ обвинил Кучму в измене
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Международный суд в ООН
Россия представила в суде ООН аргументы о несостоятельности иска Украины
Эксперт прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
В Киеве назвали условие возобновления торговли с ДНР и ЛНР
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма призвал официально запретить "стрелять в ответ" в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния