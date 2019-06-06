В Оренбургской области запустили еще одну солнечную электростанцию

ОРЕНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Григорьевская солнечная электростанция мощностью 10 МВт в Соль-Илецком районе начала отпуск электроэнергии в сеть, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Григорьевской СЭС составляет 12,5 млн кВт/ч. Это позволит избежать выбросов 6,5 тысяч тонн углекислого газа и сэкономит 3,7 миллиона кубометров природного газа ежегодно, отметили в пресс-службе.

Строительство станции вела группа компаний "Хевел". Ранее ею введены в эксплуатацию Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкая СЭС (25 МВт), Чкаловская СЭС (30 МВт), а также Плешановская и Грачевская СЭС по 10 МВт каждая.