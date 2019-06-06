Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T13:00Z
https://ria.ru/20190606/1555321433.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбургской области запустили еще одну солнечную электростанцию

Вчера, 13:00
11
ОРЕНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Григорьевская солнечная электростанция мощностью 10 МВт в Соль-Илецком районе начала отпуск электроэнергии в сеть, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Прогнозная годовая выработка электроэнергии Григорьевской СЭС составляет 12,5 млн кВт/ч. Это позволит избежать выбросов 6,5 тысяч тонн углекислого газа и сэкономит 3,7 миллиона кубометров природного газа ежегодно, отметили в пресс-службе.
Строительство станции вела группа компаний "Хевел". Ранее ею введены в эксплуатацию Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкая СЭС (25 МВт), Чкаловская СЭС (30 МВт), а также Плешановская и Грачевская СЭС по 10 МВт каждая.
В целом сеть солнечных станций в Оренбургской области состоит из 11 объектов генерации мощностью от 5 до 60 МВТ и суммарной мощностью 235 МВт. Это обеспечивает Оренбуржью лидирующие позиции в сфере альтернативной энергетики России, добавили в пресс-службе.
23 мая, 20:32
Оренбургская область подписала соглашение с китайской провинцией Хубэй
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьОренбург
Рекомендуем
Оренбургский областной музей изобразительных искусств
Коллекция Оренбургского музея пополнится почти 500 произведениями
РИА
Новости
Нижний Новгород
В Нижегородской области планируют снизить объем грязных стоков в Волгу
Офис компании Новомет. Архивное фото
Глава РФПИ оценил шансы сделки с Saudi Aramco по покупке доли в "Новомете"
Москву и Санкт-Петербург ждет традиционный якутский Ысыах
Лента
новостей
Суд отклонил иск экс-главы Коми к "АиФ"
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме Арктика – территория диалога. День второй
Кирилл Дмитриев: РФПИ интересны и космос, и искусственный интеллект
Первый заместитель генерального директора Газпром нефти Вадим Яковлев
Вадим Яковлев: текущая ситуация позволяет "Газпром нефти" нарастить добычу
Здание Банка России в Москве
ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
В России оценили конкурентоспособность американской сланцевой нефти
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер Словакии прокомментировал инцидент с "Дружбой"
Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей
АЗС в Киеве
Почему бензин, "дизель" и автогаз становятся роскошью на Украине
Вид с вертолета на Тюменскую область
Топливный кризис откладывается. Где в России новый океан нефти
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния