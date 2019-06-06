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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области планируют снизить объем грязных стоков в Волгу

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нижегородская область планирует в три раза снизить объем загрязненных стоков в Волгу к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава региона Глеб Никитин.
Проект "Оздоровление Волги", разработанный Минприроды по поручению президента РФ Владимира Путина, предполагает улучшение качества жизни 60 миллионов граждан России, сокращение отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, сохранение биоразнообразия и сбережение системы Волго-Ахтубинской поймы и устья Волги.
"У нас создан региональный проект с одноименным федеральному проекту названием "Оздоровление Волги". Основная задача - снизить до 2024 (года) объемы отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод в Нижегородской области ориентировочно в три раза. Чтобы решить эту задачу, в первую очередь, необходимо обеспечить строительство и реконструкцию очистных станций, закупку канализационных насосных станций и коллекторов, сетей водоотведения. На эти цели в 2019 году выделено около 3,3 миллиарда рублей, еще 3,5 миллиарда - в 2020 году", - рассказал Никитин.
Он отметил, что общий планируемый объем финансирования на все шесть лет реализации проекта составляет около 18 миллиардов рублей.
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МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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