В Нижегородской области планируют снизить объем грязных стоков в Волгу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нижегородская область планирует в три раза снизить объем загрязненных стоков в Волгу к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава региона Глеб Никитин.

Проект "Оздоровление Волги", разработанный Минприроды по поручению президента РФ Владимира Путина, предполагает улучшение качества жизни 60 миллионов граждан России, сокращение отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, сохранение биоразнообразия и сбережение системы Волго-Ахтубинской поймы и устья Волги.

"У нас создан региональный проект с одноименным федеральному проекту названием "Оздоровление Волги". Основная задача - снизить до 2024 (года) объемы отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод в Нижегородской области ориентировочно в три раза. Чтобы решить эту задачу, в первую очередь, необходимо обеспечить строительство и реконструкцию очистных станций, закупку канализационных насосных станций и коллекторов, сетей водоотведения. На эти цели в 2019 году выделено около 3,3 миллиарда рублей, еще 3,5 миллиарда - в 2020 году", - рассказал Никитин.

Он отметил, что общий планируемый объем финансирования на все шесть лет реализации проекта составляет около 18 миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.