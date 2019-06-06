Коллекция Оренбургского музея пополнится почти 500 произведениями

Произведения Ивана Бруни, Иллариона Голицына, Кукрыниксов, Веры Митурич-Хлебниковой, Дмитрия Митрохина, Алексея Пахомова и многих других переданы в дар музею на XXI Международном фестивале "Интермузей" в Москве из коллекции ликвидированной в 2017 году Международной конфедерации союзов художников. Живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства из коллекции, наряду с оренбургским музеем, пополнят фонды еще шести ведущих региональных музеев страны.