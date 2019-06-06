Коллекция Оренбургского музея пополнится почти 500 произведениями

ОРЕНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Почти 500 живописных и графических полотен известных российских художников мастеров пополнят собрание Оренбургского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Произведения Ивана Бруни, Иллариона Голицына, Кукрыниксов, Веры Митурич-Хлебниковой, Дмитрия Митрохина, Алексея Пахомова и многих других переданы в дар музею на XXI Международном фестивале "Интермузей" в Москве из коллекции ликвидированной в 2017 году Международной конфедерации союзов художников. Живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства из коллекции, наряду с оренбургским музеем, пополнят фонды еще шести ведущих региональных музеев страны.
"Это знаковое событие в культурной жизни Оренбургской области. Обновление фондов расширяет возможности выставочной деятельности музея, делает шедевры отечественной художественной школы доступными для жителей региона", - привели в пресс-службе слова директора Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрия Комлева.