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РИА Новости
Теплоснабжение

Структура ГПБ и итальянская Ansaldo Energia планируют производить турбины

Вчера, 12:43
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание конгрессно-выставочного центра "ЭкспоФорум"
Здание конгрессно-выставочного центра ЭкспоФорум
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Структура Газпромбанка и итальянская Ansaldo Energia в четверг на площадке ПМЭФ подпишут меморандум о создании совместного предприятия по производству газовых турбин, сообщил РИА Новости глава совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Сегодня будет подписан меморандум, в котором будет идти речь о создании совместного предприятия с участием с российской стороны одной из компаний, входящих в группу Газпромбанка. Я могу сказать, что речь будет идти о производстве газовых турбин", - сказал Фаллико в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, такое соглашение позволит России больше не закупать турбины такого типа за границей.
Также он отметил, что СП будет на 50% принадлежать итальянской компании Ansaldo Energia, которая занимается энергетическим машиностроением. Остальные 50% будут принадлежать структуре Газпромбанка.
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"Они уже договорились обо всех деталях, они над этим проектом работают два года. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать итальянскую компанию", - заключил Фаллико.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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