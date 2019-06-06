Структура ГПБ и итальянская Ansaldo Energia планируют производить турбины

"Сегодня будет подписан меморандум, в котором будет идти речь о создании совместного предприятия с участием с российской стороны одной из компаний, входящих в группу Газпромбанка. Я могу сказать, что речь будет идти о производстве газовых турбин", - сказал Фаллико в кулуарах ПМЭФ.