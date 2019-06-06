Путин не планирует отдельной встречи с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ

"Отдельно встречи сейчас не планируется. На ПМЭФ прибывает много зарубежных гостей, и в том числе высокопоставленных. И при всем желании президент не смог бы встретиться с ними по отдельности", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у Путина в планах встреча с вице-президентом Венесуэлы в рамках форума.