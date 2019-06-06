Путин не планирует отдельной встречи с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина не планируется отдельной встречи с вице-президентом Венесуэлы Тареком Эль-Аиссами в ходе Петербургского международного экономического форума, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Отдельно встречи сейчас не планируется. На ПМЭФ прибывает много зарубежных гостей, и в том числе высокопоставленных. И при всем желании президент не смог бы встретиться с ними по отдельности", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у Путина в планах встреча с вице-президентом Венесуэлы в рамках форума.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что не исключена возможность встречи в кулуарах ПМЭФ.
"Вместе с тем, конечно, на полях, что называется, в коридорах какие-то встречи мы исключать не можем. Но отдельной встречи не запланировано", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.