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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин не планирует отдельной встречи с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина не планируется отдельной встречи с вице-президентом Венесуэлы Тареком Эль-Аиссами в ходе Петербургского международного экономического форума, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Отдельно встречи сейчас не планируется. На ПМЭФ прибывает много зарубежных гостей, и в том числе высокопоставленных. И при всем желании президент не смог бы встретиться с ними по отдельности", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у Путина в планах встреча с вице-президентом Венесуэлы в рамках форума.
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При этом пресс-секретарь подчеркнул, что не исключена возможность встречи в кулуарах ПМЭФ.
"Вместе с тем, конечно, на полях, что называется, в коридорах какие-то встречи мы исключать не можем. Но отдельной встречи не запланировано", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумДмитрий ПесковВладимир ПутинВенесуэлаЭкономика
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