Песков ответил на вопрос об отношении Путина к приезду Калви на ПМЭФ

"Я не думаю, что он (Путин) знает список участников, которые будут сидеть завтра в зале на пленарке в целом. Не думаю, что он интересуется этим списком. Скорее, участники интересуются списком тех, кто будет сидеть на сцене и принимать участие в интереснейшей дискуссии", - сказал Песков.