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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к приезду Калви на ПМЭФ

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вряд ли знает список участников завтрашнего пленарного заседания в рамках ПМЭФ-2019, скорее, участники интересуются тем, кто "будет сидеть на сцене", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у него, рассчитывает ли президент РФ увидеть основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ-2019.
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"Я не думаю, что он (Путин) знает список участников, которые будут сидеть завтра в зале на пленарке в целом. Не думаю, что он интересуется этим списком. Скорее, участники интересуются списком тех, кто будет сидеть на сцене и принимать участие в интереснейшей дискуссии", - сказал Песков.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМайкл КалвиВладимир ПутинПолитика
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