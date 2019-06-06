Татарстан и Башкирия подписали план по реализации договора о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Соглашение между правительствами Татарстана и Башкирии о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве было подписано в апреле 2019 года в ходе поездки Минниханова в Уфу.

"План мероприятий по реализации соглашения между правительством Татарстана и правительством Башкирии о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2019-2021 годы подписан сегодня на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова и временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова", - говорится в сообщении.

Минниханов напомнил, что по итогам состоявшихся в апреле переговоров и достигнутых договоренностей был подготовлен к подписанию план мероприятий по реализации межправительственного соглашения. По его словам, Татарстан и Башкирия являются стратегическими партнерами, номенклатура взаимных поставок традиционно очень широкая. Из Татарстана вывозятся грузовые автомобили, шины, комбикорма, стекло, строительные материалы, товары народного потребления, медицинское и холодильное оборудование. Производители из Башкирии поставляют бензины, автобусы, продовольственные товары, цемент, кровельные материалы, химическую продукцию, лекарства, бытовую технику и многое другое.

"Уверен, что "дорожная карта", которая подписана сегодня, послужит укреплению взаимовыгодных связей наших братских республик", - подчеркнул Минниханов.

Ранее Минниханов отмечал, что Татарстан заинтересован во взаимовыгодной интеграции с Башкирией в нефтегазохимической отрасли, транспортном машиностроении, энергетике и энергоресурсосбережении, строительстве и модернизации производственной инфраструктуры, агропромышленном комплексе, поддержке малого и среднего предпринимательства, социальной сфере. По его мнению, следует расширять взаимодействие в сферах высоких технологий, научно-технического сотрудничества и образования.