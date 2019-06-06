Миллер и Додон обсудили поставку российского газа в Молдавию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдавии Игорь Додон в рамках ПМЭФ обсудили поставку российского газа в республику и его транзит, сообщает пресс-служба "Газпрома".

"Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере. В частности, обсуждались вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, были достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов с 1 января 2020 года на поставку и на транзит газа.