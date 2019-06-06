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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Миллер и Додон обсудили поставку российского газа в Молдавию

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий на газокомпрессорной станции
Рабочий на газокомпрессорной станции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочий на газокомпрессорной станции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдавии Игорь Додон в рамках ПМЭФ обсудили поставку российского газа в республику и его транзит, сообщает пресс-служба "Газпрома".
"Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере. В частности, обсуждались вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, были достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов с 1 января 2020 года на поставку и на транзит газа.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумИгорь ДодонАлексей МиллерГазпромМолдавияРоссияЭкономика
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