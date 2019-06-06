В МИД ответили на вопрос о контактах России с Гуаидо

"Мы поддерживаем контакты со всеми политическими силами в Венесуэле, которые готовы к этому, в интересах налаживания внутриполитического диалога между ними и нахождения политических решений той ситуации, в которой находится Венесуэла, в интересах народа и социально-экономического развития", - заявил он, отвечая на вопрос, есть ли у России контакты с окружением самопровозглашенного лидера Венесуэлы Хуан Гуаидо.