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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В МИД ответили на вопрос о контактах России с Гуаидо

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва поддерживает контакты со всеми политическими силами, заинтересованными в мирном урегулировании в Венесуэле, заявил глава департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы поддерживаем контакты со всеми политическими силами в Венесуэле, которые готовы к этому, в интересах налаживания внутриполитического диалога между ними и нахождения политических решений той ситуации, в которой находится Венесуэла, в интересах народа и социально-экономического развития", - заявил он, отвечая на вопрос, есть ли у России контакты с окружением самопровозглашенного лидера Венесуэлы Хуан Гуаидо.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Петербургский международный экономический форумРоссияВ мире
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