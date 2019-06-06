Видеомост Москва – Пекин по итогам визита Си Цзиньпина в Россию

Участники в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- заместитель директора ИДВ РАН, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Сергей УЯНАЕВ;
- посол по особым поручениям МИД России Кирилл БАРСКИЙ;
- академик Российской академии наук Владимир МЯСНИКОВ.
Участники в Пекине:
- старший научный сотрудник Института международных отношений Дипломатической академии ЧЖОУ Юншэн;
- сотрудник Института всемирной истории Китайской академии общественных наук ВАН Сяоцзюй.
С 5 по 7 июня в России с государственным визитом находится председатель КНР Си Цизиньпин. Программа визита, который проходит в год 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем, весьма обширна: помимо переговоров и подписания порядка 30 документов, китайский лидер примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме в качестве почетного гостя. Позиции России и Китая, что еще раз подтверждено в ходе визита, совпадают по многим вопросам международной повестки, мировой и региональной безопасности. Одним из важных направлений взаимодействия наших стран является формат Россия – Индия – Китай.
О взаимодействии в этом формате рассказывает новая монография Института Дальнего Востока РАН "Россия – Индия – Китай: в контурах нового миропорядка", которая будет представлена в ходе мероприятия. Об итогах визита, о достигнутых соглашениях и договоренностях, а также о трехстороннем взаимодействии в формате РИК, его потенциале, реальной практике, глобальной и региональной роли каждой из трех стран пойдет речь в рамках видеомоста.
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- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- заместитель директора ИДВ РАН, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Сергей УЯНАЕВ;
- посол по особым поручениям МИД России Кирилл БАРСКИЙ;
- академик Российской академии наук Владимир МЯСНИКОВ.
Участники в Пекине:
- старший научный сотрудник Института международных отношений Дипломатической академии ЧЖОУ Юншэн;
- сотрудник Института всемирной истории Китайской академии общественных наук ВАН Сяоцзюй.
С 5 по 7 июня в России с государственным визитом находится председатель КНР Си Цизиньпин. Программа визита, который проходит в год 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем, весьма обширна: помимо переговоров и подписания порядка 30 документов, китайский лидер примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме в качестве почетного гостя. Позиции России и Китая, что еще раз подтверждено в ходе визита, совпадают по многим вопросам международной повестки, мировой и региональной безопасности. Одним из важных направлений взаимодействия наших стран является формат Россия – Индия – Китай.
О взаимодействии в этом формате рассказывает новая монография Института Дальнего Востока РАН "Россия – Индия – Китай: в контурах нового миропорядка", которая будет представлена в ходе мероприятия. Об итогах визита, о достигнутых соглашениях и договоренностях, а также о трехстороннем взаимодействии в формате РИК, его потенциале, реальной практике, глобальной и региональной роли каждой из трех стран пойдет речь в рамках видеомоста.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/