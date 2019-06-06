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РИА Новости

Видеомост Москва – Пекин по итогам визита Си Цзиньпина в Россию

Вчера, 11:52
8
10 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Российско-китайские отношения на современном этапе и взаимодействие в формате Россия – Индия – Китай".
Участники в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- заместитель директора ИДВ РАН, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Сергей УЯНАЕВ;
- посол по особым поручениям МИД России Кирилл БАРСКИЙ;
- академик Российской академии наук Владимир МЯСНИКОВ.

Участники в Пекине:
- старший научный сотрудник Института международных отношений Дипломатической академии ЧЖОУ Юншэн;
- сотрудник Института всемирной истории Китайской академии общественных наук ВАН Сяоцзюй.

С 5 по 7 июня в России с государственным визитом находится председатель КНР Си Цизиньпин. Программа визита, который проходит в год 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем, весьма обширна: помимо переговоров и подписания порядка 30 документов, китайский лидер примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме в качестве почетного гостя. Позиции России и Китая, что еще раз подтверждено в ходе визита, совпадают по многим вопросам международной повестки, мировой и региональной безопасности. Одним из важных направлений взаимодействия наших стран является формат Россия – Индия – Китай.
О взаимодействии в этом формате рассказывает новая монография Института Дальнего Востока РАН "Россия – Индия – Китай: в контурах нового миропорядка", которая будет представлена в ходе мероприятия. Об итогах визита, о достигнутых соглашениях и договоренностях, а также о трехстороннем взаимодействии в формате РИК, его потенциале, реальной практике, глобальной и региональной роли каждой из трех стран пойдет речь в рамках видеомоста.

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