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РИА Новости

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

Вчера, 11:50
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КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Неизвестные ночью в четверг взорвали банкомат в поселке Рогань Харьковской области, сообщили в пресс-службе полиции области.
"Около 03.00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. По указанному адресу выезжало руководство и работники районной полиции, специалисты взрывотехнического управления, передвижная криминалистическая лаборатория. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества", - сообщается на сайте полиции области.
Города России. Санкт-Петербург
14 марта, 10:06
В Петербурге воры-неудачники взорвали банкомат, но не смогли забрать деньги
Правоохранители установили, что злоумышленники украли кассеты с деньгами, сумма ущерба устанавливается. В результате происшествия пострадавших нет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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