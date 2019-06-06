В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Неизвестные ночью в четверг взорвали банкомат в поселке Рогань Харьковской области, сообщили в пресс-службе полиции области.
"Около 03.00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. По указанному адресу выезжало руководство и работники районной полиции, специалисты взрывотехнического управления, передвижная криминалистическая лаборатория. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества", - сообщается на сайте полиции области.
Правоохранители установили, что злоумышленники украли кассеты с деньгами, сумма ущерба устанавливается. В результате происшествия пострадавших нет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.