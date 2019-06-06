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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Верхневолжье и "ВымпелКом" будут развивать цифровую экономику

Вчера, 11:47
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: Верхневолжье и "ВымпелКом" будут развивать цифровую экономику
Руденя: Верхневолжье и ВымпелКом будут развивать цифровую экономику
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики заключили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Тверской области и ПАО "ВымпелКом", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Наше сотрудничество направлено на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере комплексной безопасности. В рамках соглашения планируется обеспечить устойчивой связью объекты и элементы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", повысить эффективность контроля за потоком иностранных мигрантов, а также развивать сервисы информационной безопасности", - сказал губернатор области Игорь Руденя, поставивший подпись по документом.
Соглашение предусматривает также взаимодействие в области телемедицины - в одном из муниципалитетов области будет реализован пилотный проект в этой сфере, в дальнейшем опыт планируется распространить на другие города и районы Верхневолжья.
По мнению главы региона, для Тверской области - самого большого региона ЦФО, это направление особенно актуально. "Онлайн-консультирование врачей местных больниц специалистами ведущих медицинских центров региона и страны позволит повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья", - отметил Руденя.
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Также совместно с "ВымпелКомом" планируется проводить геомаркетинг в туристической отрасли региона. По словам губернатора, по этому направлению планируется долгосрочное сотрудничество, которое даст позитивный экономический эффект для развития туриндустрии Верхневолжья.
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Тверская областьИгорь Руденя
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