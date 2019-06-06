Руденя: Верхневолжье и "ВымпелКом" будут развивать цифровую экономику

ТВЕРЬ, 6 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики заключили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Тверской области и ПАО "ВымпелКом", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Наше сотрудничество направлено на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере комплексной безопасности. В рамках соглашения планируется обеспечить устойчивой связью объекты и элементы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", повысить эффективность контроля за потоком иностранных мигрантов, а также развивать сервисы информационной безопасности", - сказал губернатор области Игорь Руденя, поставивший подпись по документом.

Соглашение предусматривает также взаимодействие в области телемедицины - в одном из муниципалитетов области будет реализован пилотный проект в этой сфере, в дальнейшем опыт планируется распространить на другие города и районы Верхневолжья.

По мнению главы региона, для Тверской области - самого большого региона ЦФО, это направление особенно актуально. "Онлайн-консультирование врачей местных больниц специалистами ведущих медицинских центров региона и страны позволит повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья", - отметил Руденя.