Татарстан, АСИ и союз "Молодые профессионалы" подписали соглашение на ПМЭФ

"Соглашение предусматривает согласованные действия и координацию усилий сторон по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста. Ожидается, что в рамках документа будет развиваться всестороннее сотрудничество и совместное участие в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий, направленных на его реализацию", - говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.