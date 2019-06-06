Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T11:26Z
https://ria.ru/20190606/1555315679.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155531/46/1555314612_0:381:2963:2047_1036x0_80_0_0_58d3e8b7913affc21c9e54d065869b9e.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан, АСИ и союз "Молодые профессионалы" подписали соглашение на ПМЭФ

Вчера, 11:26
18
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Татарстан, Агентство стратегических инициатив и союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" намерены совместно внедрить региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.
Семья во дворе жилого дома
1 июня, 18:07
Татарстан вводит дополнительные меры господдержки многодетных семей
"Соглашение предусматривает согласованные действия и координацию усилий сторон по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста. Ожидается, что в рамках документа будет развиваться всестороннее сотрудничество и совместное участие в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий, направленных на его реализацию", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в ходе встречи, предшествовавшей подписанию соглашения, стороны обсудили актуальные вопросы долгосрочного сотрудничества.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
Казанский кремль
28 мая, 12:52
Татарстан подписал соглашение о создании центра для одаренных детей
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстан
Рекомендуем
Татарстан и Башкирия подписали план по реализации договора о сотрудничестве
РИА
Новости
Машина врезалась в дом на улице Минская в городе Иваново. 6 июня 2019
В Иваново автомобиль врезался в жилой дом
Руденя: Верхневолжье и ВымпелКом будут развивать цифровую экономику
Руденя: Верхневолжье и "ВымпелКом" будут развивать цифровую экономику
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постпред России при Евросоюзе допустил новую отсрочку Brexit
Лента
новостей
Особая экономическая зона Иннополиса
МТС, Ericsson и Татарстан разрабатывают 5G-решения для "умных городов"
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постпред России отметил нарастание противоречий внутри Евросоюза
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
Глава AmCham пригласил Калви выступить на ПМЭФ в пятницу
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в официальной церемонии передачи правительством Китая двух больших панд Московскому зоопарку. 5 июня 2019
Путин и Си Цзиньпин посетили павильон для панд в Московском зоопарке
Испекторы ДПС Игорь Киселев и Павел Домашев, спасшие 7 человек из пожара в деревянном доме в Чите
В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
Аферисты на территории Волгограда под видом натуральной молочной продукции запустили в торговую сеть крупную партию продуктов на основе растительных жиров. 6 июня 2019
В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал решать спорные вопросы с Японией путем диалога
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
В Омске может быть создан центр ядерной медицины
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Москалькова посетила раненного в Косово россиянина
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
Путин и Си Цзиньпин посетили выставку в СПбГУ
В Москве три мошенницы получили сроки за обман двенадцати пенсионеров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента новостейМолния