Мошенники обменяли миллион рублей пенсионерам на купюры из "банка приколов"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Полиция задержала мошенников, которые под видом почтальонов меняли пенсионерам старые купюры на банкноты "банка приколов", общий ущерб составил около миллиона рублей, сообщила глава пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
"Установлено, что злоумышленница под видом почтальона проникала в квартиры к пожилым людям и сообщала, что в настоящее время в обращение поступают новые денежные средства, в связи с чем она предлагала поменять старые банкноты, а взамен отдавала пенсионерам купюры "банка приколов". После обмена женщина спешно покидала квартиры и скрывалась на автомобиле, за рулем которого находился ее знакомый", – сказала Петрова.
По ее словам, неоднократно судимая 42-летняя женщина и 28-летний мужчина задержаны и изобличены в совершении девяти аналогичных преступлений на территории Московской и Владимирской областей. Общий ущерб составил около миллиона рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.