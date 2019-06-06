Мошенники обменяли миллион рублей пенсионерам на купюры из "банка приколов"

"Установлено, что злоумышленница под видом почтальона проникала в квартиры к пожилым людям и сообщала, что в настоящее время в обращение поступают новые денежные средства, в связи с чем она предлагала поменять старые банкноты, а взамен отдавала пенсионерам купюры "банка приколов". После обмена женщина спешно покидала квартиры и скрывалась на автомобиле, за рулем которого находился ее знакомый", – сказала Петрова.