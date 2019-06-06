Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T11:16Z
https://ria.ru/20190606/1555315156.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

Вчера, 11:16
159
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 011 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 286 человек (женщин – 86, детей – 146), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 725 человек (женщин – 518, детей – 880)", - говорится в сообщении.
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
Вчера, 08:55
Сенатор Блэк: война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились семь граждан Сирии.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 3,2 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 57 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
100000
Обсудить 0
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
Сенатор Блэк: война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о сотрудничестве с Ираном по Сирии
В Нигерии 16 человек погибли в результате нападения боевиков
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР
Лента
новостей
Владимир Путин
Товарооборот России и США вырос на пять миллиардов долларов
Дамаск
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. 6 июня 2019
США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, заявил Сечин
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 15
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Идлибе
Символический сварной шов Турецкого потока
Новак назвал сроки подготовки ГТС Венгрии к приему газа "Турецкого потока"
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Путин посетит с визитом Ватикан 4 июля
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле
Россия и Китай отметили необходимость содействовать восстановлению Сирии
Sukhoi SuperJet-100
Российские авиакомпании получат 15 Sukhoi Superjet 100 до конца года
Мошенники обменяли миллион рублей пенсионерам на купюры из "банка приколов"
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Треть мировых запасов нефти и газа находятся под санкциями, заявил Сечин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента новостейМолния