В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 011 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 286 человек (женщин – 86, детей – 146), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 725 человек (женщин – 518, детей – 880)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились семь граждан Сирии.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 3,2 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 57 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.