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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье организуют общественный контроль за перевозчиками

Вчера, 11:13
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Общественная палата Московской области с участием инспекторов ГКУ МО "Административно-пассажирская инспекция" (АПИ) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организует общественный контроль за деятельностью перевозчиков общественного транспорта, говорится в пресс-релизе Минтранса Подмосковья.
"Члены Общественных палат в муниципалитетах Московской области выберут наиболее проблемные маршруты, которые будут мониторить в первую очередь. После общественность составит предложения, которые будут переданы в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры для дальнейшей проработки", - сообщает ведомство.
Отмечается, что инспекторы с общественностью проверят обеспечение перевозчиками возможности безналичной оплаты по карте "Стрелка", число посадочных мест и систему вентиляции.
"Пилотный проект будет длиться в течение месяца. По истечении этого срока будет выработан наиболее эффективный порядок работы, определена регулярность собраний", - говорится в пресс-релизе.
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