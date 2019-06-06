В Подмосковье организуют общественный контроль за перевозчиками

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Общественная палата Московской области с участием инспекторов ГКУ МО "Административно-пассажирская инспекция" (АПИ) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организует общественный контроль за деятельностью перевозчиков общественного транспорта, говорится в пресс-релизе Минтранса Подмосковья.

"Члены Общественных палат в муниципалитетах Московской области выберут наиболее проблемные маршруты, которые будут мониторить в первую очередь. После общественность составит предложения, которые будут переданы в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры для дальнейшей проработки", - сообщает ведомство.

Отмечается, что инспекторы с общественностью проверят обеспечение перевозчиками возможности безналичной оплаты по карте "Стрелка", число посадочных мест и систему вентиляции.