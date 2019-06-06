Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T11:12Z
https://ria.ru/20190606/1555314967.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: в Австралии предъявили обвинения мужчине, устроившему стрельбу

Вчера, 11:12
136
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Стрелку, открывшему огонь в городе Дарвин в северной части Австралии, предъявили обвинения в убийстве четырех человек, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел во вторник. После стрельбы предполагаемый стрелок переместился в пригород Стюарт Парк, где также открыл огонь, а затем - в пригород Вулнер. Полиция сообщала, что инцидент не связан с терроризмом. Жертвами стрельбы стали 4 человека, еще один получил ранения.
Позднее была установлена личность стрелка, им оказался 45-летний Бен Хоффман. В январе этого года Хоффман был освобожден из тюрьмы, где провел более года.
По данным телеканала, Хоффман находится под стражей. В пятницу он появится по видео-связи на слушании в суде. Как сообщили в полиции, ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.
Стрельба в школе в американском штате Флорида. 14 февраля 2018
5 июня, 02:15
В США экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе
100000
Обсудить 0
АвстралияВ мире
Рекомендуем
В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
РИА
Новости
Протарас, Кипр
Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
Оплата покупок с мобильного телефона через сервис Android Pay. Архивное фото
PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР
В Мексике остановили караван мигрантов из Центральной Америки, сообщили СМИ
Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей хочет видеть Трампа в тюрьме, пишут СМИ
Санитар Нильс Хогель, обвиняемый в убийстве 100 пациентов, на судебном процессе в Ольденбурге, Германия. 6 июня 2019
В ФРГ экс-санитар получил пожизненный срок за убийство десятков пациентов
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лопес Обрадор
Глава Мексики призвал американцев к "акту единства"
Александр Панкратов-Черный на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного
Закат на пляже Натадола Бич на Фиджи
Молодые супруги умерли от загадочной болезни во время отпуска на Фиджи
В Нигерии 16 человек погибли в результате нападения боевиков
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла закон о спецкомиссии по подготовке импичмента президента
В Тбилиси загорелся крупный рынок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента новостейМолния