СМИ: в Австралии предъявили обвинения мужчине, устроившему стрельбу

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Стрелку, открывшему огонь в городе Дарвин в северной части Австралии, предъявили обвинения в убийстве четырех человек, сообщает телеканал Стрелку, открывшему огонь в городе Дарвин в северной части Австралии, предъявили обвинения в убийстве четырех человек, сообщает телеканал ABC

Инцидент произошел во вторник. После стрельбы предполагаемый стрелок переместился в пригород Стюарт Парк, где также открыл огонь, а затем - в пригород Вулнер. Полиция сообщала, что инцидент не связан с терроризмом. Жертвами стрельбы стали 4 человека, еще один получил ранения.

Позднее была установлена личность стрелка, им оказался 45-летний Бен Хоффман. В январе этого года Хоффман был освобожден из тюрьмы, где провел более года.