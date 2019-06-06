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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Решение России об отправке военных в миссию ООН в Центрально-Африканской Республике нашло понимание международного сообщества, проблем с этим решением не будет, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.
"Я думаю, что это у всех вызвало только одобрение. Очевидно, это наш вклад в общее ооновоское дело, так что я думаю, здесь проблем не будет. Это важный шаг и решение России", - заявил он журналистам на ПМЭФ, комментируя отправку российских военных в миссию ООН в ЦАР.
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
Вчера, 02:04
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении до 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской республике.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
В августе прошлого года в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" с боевиками бывшей исламистской группировки "Селека". На ней они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций и действий для реального и устойчивого мира в ЦАР. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.
Группировка "Селека" распалась на несколько группировок в сентябре 2013 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумМИД РФЦАРВ мире
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