Треть мировых запасов нефти и газа находятся под санкциями, заявил Сечин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Около трети мировых запасов нефти и газа подверглось односторонним ограничениям из-за санкций против Ирана, Венесуэлы, России, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Возврат санкций в отношении Ирана, введение санкций против Венесуэлы, страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти, а также секторальные санкции в отношении российских нефтегазовых компаний, привели к тому, что общий объем жидких углеводородов, подвергшихся односторонним ограничениям – около трети мировых запасов", - заявил Сечин.