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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Треть мировых запасов нефти и газа находятся под санкциями, заявил Сечин

Вчера, 11:11
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© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Около трети мировых запасов нефти и газа подверглось односторонним ограничениям из-за санкций против Ирана, Венесуэлы, России, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
"Возврат санкций в отношении Ирана, введение санкций против Венесуэлы, страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти, а также секторальные санкции в отношении российских нефтегазовых компаний, привели к тому, что общий объем жидких углеводородов, подвергшихся односторонним ограничениям – около трети мировых запасов", - заявил Сечин.
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Петербургский международный экономический форумРоснефтьИгорь СечинЭкономика
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