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РИА Новости

Сыромятнический гидроузел 80 лет очищает Яузу

Вчера, 11:07
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Любите гулять по набережной Яузы? А знаете ли вы, что здесь находится один из красивейших гидроузлов, который работает на реке уже почти 80 лет?
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Москва
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