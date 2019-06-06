2019-06-06T11:07Z
2019-06-06T11:06Z
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Сыромятнический гидроузел 80 лет очищает Яузу
Любите гулять по набережной Яузы? А знаете ли вы, что здесь находится один из красивейших гидроузлов, который работает на реке уже почти 80 лет?