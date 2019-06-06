Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин Адвокат Сергей Жорин рассказал в твиттере о завещании продюсера Бари Алибасова, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам юриста, в документе, составленном еще семь лет назад, указан в том числе и он.

Наследники взволнованы, но, похоже, Бари и в этот раз всех обломал. Сергей Жорин

Четвертого июня Алибасова в тяжелом состоянии доставили в отделение токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока.

В пресс-службе продюсера заявили, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Сообщалось, что состояние Алибасова оценивается как тяжелое, но он в сознании и дышит самостоятельно.