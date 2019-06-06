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РИА Новости
Ситуация в Судане

Россия выступила против иностранного вмешательства в конфликт в Судане

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Судане, считает, что для проведения выборов необходима стабилизация ситуации и усмирение экстремистов и провокаторов, выступающих против этого, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.
"У нас контакты со всеми там тоже общественно-политическими силами, с переходным военным советом. Мне удалось там побывать, общался с руководителями переходного совета, (есть) контакты с другими общественно-политическими силами, оппозицией. Конечно, ситуация довольно сложная, мы за то, чтобы все вопросы решались на базе национального диалога, выработки консенсусных решений по поводу переходного периода, который должен завершиться выборами", - заявил он журналистам.
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Богданов добавил, что "для этого требуется, естественно, наведение порядка, борьба с экстремиста и провокаторами, которые не хотят стабилизации обстановки".
"Так что пока такая ситуация, но мы против того, чтобы было вмешательство внешнее, чтобы (что-то) навязывалось суданцам", - добавил он.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеМИД РФСуданРоссияВ мире
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