Россия выступила против иностранного вмешательства в конфликт в Судане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Судане, считает, что для проведения выборов необходима стабилизация ситуации и усмирение экстремистов и провокаторов, выступающих против этого, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.

"У нас контакты со всеми там тоже общественно-политическими силами, с переходным военным советом. Мне удалось там побывать, общался с руководителями переходного совета, (есть) контакты с другими общественно-политическими силами, оппозицией. Конечно, ситуация довольно сложная, мы за то, чтобы все вопросы решались на базе национального диалога, выработки консенсусных решений по поводу переходного периода, который должен завершиться выборами", - заявил он журналистам.

Богданов добавил, что "для этого требуется, естественно, наведение порядка, борьба с экстремиста и провокаторами, которые не хотят стабилизации обстановки".

"Так что пока такая ситуация, но мы против того, чтобы было вмешательство внешнее, чтобы (что-то) навязывалось суданцам", - добавил он.