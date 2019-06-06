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РИА Новости

Пермский край одним из первых приступил к дорожным работам по нацпроекту

Вчера, 10:49
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ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов назвал Пермский край в числе первых регионов, кто приступил к дорожным работам в рамках национального проекта, сообщает администрация губернатора края.
Акимов сделал заявление в среду на селекторном совещании по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Максим Акимов отметил Пермский край в числе первых по стране, кто успешно справился с поставленной по проекту задачей - не только завершил конкурсные процедуры, но и заключил в срок контракты с подрядными организациями в полном объеме и приступил к активной фазе дорожных работ", - говорится в сообщении.
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По данным властей региона, помимо Пермского края Акимов отметил также Томскую, Свердловскую, Пензенскую, Нижегородскую, Белгородскую, Мурманскую, Тульскую, Калужскую области, Алтайский и Краснодарский края, а также Башкортостан, Ингушетию и Удмуртскую республику. "Заместитель председателя правительства РФ обратился к представителям данных территорий с просьбой поделиться опытом и оказать консультативную помощь соседним отстающим регионам", - отмечают в пресс-службе губернатора.
Глава Пермского края Максим Решетников объяснил успешную реализацию нацпроекта тем, что территории региона "перешли на трехлетнее планирование дорожных работ". "Это позволяет в спокойном режиме проводить подготовительные работы, контрактоваться, подрядчики в свою очередь спокойны в том, что у них будет работа. Таким образом, мы и рынок развиваем, и дороги строим", - цитирует пресс-служба губернатора.
В ходе обсуждения нацпроекта, по данным администрации главы региона, Решетников получил положительный ответ Акимова на вопрос, может ли регион приступить к контрактации на 2020 год.
По информации правительства Пермского края, в 2019 году в рамках регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 55 объектов: три региональных и 52 на дорогах местного значения. В данный перечень вошли также объекты, за которые проголосовали жители на портале "Управляем вместе".
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