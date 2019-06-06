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РИА Новости
ЯсноПонятно
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"Я твоего мнения не спрашивал!" Почему мы так остро воспринимаем критику?

Вчера, 14:00
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ЯсноПонятно
«Я твоего мнения не спрашивал!» Почему мы так остро воспринимаем критику?
Вчера, 14:00
Выложил ты в соцсеть свой маленький литературный шедевр, фотосессию или рассказ о достижениях на работе – а в комментарии сразу налетает толпа критиков. Это неправильно, это можно улучшить, и вообще надо наоборот. А потом, при личной встрече, они удивляются, почему ты на них обиделся: как так, ведь они искренне хотели помочь и дать дружеский совет!
Почему мы так остро реагируем, когда нас кто-то критикует? Как отличить реальное желание поддержать и принести пользу от троллинга и самоутверждения? А всегда ли мы сами критикуем конструктивно и не обидно? Как делать замечания так, чтобы человек принял их и не расстроился?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Лина и Игорь. Консультировали специалист портала hh.ru Елена Лондарь и психотерапевт и клинический психолог Мария Разлогова.
Эпизод подготовлен при поддержке портала "Headhunter".
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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