"Я твоего мнения не спрашивал!" Почему мы так остро воспринимаем критику?

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ЯсноПонятно «Я твоего мнения не спрашивал!» Почему мы так остро воспринимаем критику?

Выложил ты в соцсеть свой маленький литературный шедевр, фотосессию или рассказ о достижениях на работе – а в комментарии сразу налетает толпа критиков. Это неправильно, это можно улучшить, и вообще надо наоборот. А потом, при личной встрече, они удивляются, почему ты на них обиделся: как так, ведь они искренне хотели помочь и дать дружеский совет!