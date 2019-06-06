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РИА Новости

Володин рассказал, как сохранить богатство речи в "эпоху лайков"

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с днем рождения поэта Александра Пушкина и Днем русского языка, отметив, что в "эпоху лайков" сохранить богатство устной речи можно только в живом общении.
Шестого июня отмечается 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
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День русского языка
Володин отметил, что Пушкин подарил миру не только гениальные стихи и прозу, но и современный русский язык, на котором говорят миллионы людей на всех континентах.
"Русский язык – основа нашей идентичности. Он объединяет граждан нашей страны, весь русский мир. Русский язык богат и красив. В эпоху мессенджеров, лайков и репостов только в живом общении можно сохранить богатство и разнообразие устной речи", - приводятся слова Володина на сайте нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы призвал россиян разговаривать друг с другом как можно чаще, читать отечественную классику, "в которой собрана мудрость нашего многонационального народа".
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Госдума РФАлександр ПушкинВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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