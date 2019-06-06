Володин рассказал, как сохранить богатство речи в "эпоху лайков"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с днем рождения поэта Александра Пушкина и Днем русского языка, отметив, что в "эпоху лайков" сохранить богатство устной речи можно только в живом общении.

Шестого июня отмечается 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Володин отметил, что Пушкин подарил миру не только гениальные стихи и прозу, но и современный русский язык, на котором говорят миллионы людей на всех континентах.

"Русский язык – основа нашей идентичности. Он объединяет граждан нашей страны, весь русский мир. Русский язык богат и красив. В эпоху мессенджеров, лайков и репостов только в живом общении можно сохранить богатство и разнообразие устной речи", - приводятся слова Володина на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы призвал россиян разговаривать друг с другом как можно чаще, читать отечественную классику, "в которой собрана мудрость нашего многонационального народа".