Эксперт прокомментировал идею Керри провести второй референдум в Крыму

Не причина, а предлог. Зачем Америке был нужен второй референдум в Крыму

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал ему провести повторный референдум в Крыму. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, было продиктовано это предложение.