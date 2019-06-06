Эксперт прокомментировал идею Керри провести второй референдум в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Зампредседателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук, комментируя предложение госсекретаря США Джона Керри в 2014 году провести новый референдум о статусе полуострова, заявил, что итоги не изменились бы, но такое волеизъявление является важной морально-нравственной категорией, а не спектаклем, который можно повторять для новых зрителей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью РБК, что в апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал ему провести повторный референдум о судьбе Крыма. Министр упомянул санкции, которые страны Запада ввели против России, мотивировав это решение присоединением Крыма и забыв, что "крымчане проголосовали абсолютно свободно". По словам Лаврова, Керри говорил ему: "Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум".
Вчера, 08:34Не причина, а предлог. Зачем Америке был нужен второй референдум в Крыму Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал ему провести повторный референдум в Крыму. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, было продиктовано это предложение.
"Джон Керри предлагал как бы "соломоново решение" - проведите референдум снова, а мы снимем санкции. Но выбор уже был сделан 16 марта 2014 года. Это же не игра, не спектакль, который можно повторять для других зрителей. Это категория морально-нравственная, патриотическая. Да, мы можем повторить (референдум), здесь вопросов нет, и результат был бы тот же, но это будет унизительно. Такие вещи делаются один раз", - сказал Форманчук.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин акцентировал, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно исторически.