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РИА Новости

Власти Югры рассказали о переходе региона на цифровое телевидение

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТелевизионная приставка для приема спутникового телевидения
Телевизионная приставка для приема спутникового телевидения
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Телевизионная приставка для приема спутникового телевидения. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Переход на цифровое телевещание в Ханты-Мансийском автономном округе проходит спокойно, число звонков на "горячую линию" выросло, но обращения носят информативный характер, заявил руководитель окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ состоялось в понедельник в 36 регионах России, где живут более 40 процентов россиян, в том числе в Югре.
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"Количество звонков (на "горячую линию" - ред.), конечно же, выросло, но не критично. Все они информационного характера. Заявок на волонтеров за неполные три дня поступило чуть больше сотни - это либо люди старшего поколения, которые не могут сами разобраться, либо обращения из-за технических сбоев. Заявки отрабатываются в течение суток... У нас проходит все спокойно", - сказал журналистам в четверг Ципорин.
Ранее он подчеркивал, что охват "цифрой" в Югре - 99,6 процентов. Такая доля жителей региона имела потенциальную возможность смотреть цифровое телевидение к моменту отключения аналогового сигнала.
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Переход на цифровое телевидениеХанты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский АООбщество
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