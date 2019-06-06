Власти Югры рассказали о переходе региона на цифровое телевидение

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ состоялось в понедельник в 36 регионах России, где живут более 40 процентов россиян, в том числе в Югре.

"Количество звонков (на "горячую линию" - ред.), конечно же, выросло, но не критично. Все они информационного характера. Заявок на волонтеров за неполные три дня поступило чуть больше сотни - это либо люди старшего поколения, которые не могут сами разобраться, либо обращения из-за технических сбоев. Заявки отрабатываются в течение суток... У нас проходит все спокойно", - сказал журналистам в четверг Ципорин.