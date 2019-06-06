Власти Югры рассказали о переходе региона на цифровое телевидение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Переход на цифровое телевещание в Ханты-Мансийском автономном округе проходит спокойно, число звонков на "горячую линию" выросло, но обращения носят информативный характер, заявил руководитель окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ состоялось в понедельник в 36 регионах России, где живут более 40 процентов россиян, в том числе в Югре.
"Количество звонков (на "горячую линию" - ред.), конечно же, выросло, но не критично. Все они информационного характера. Заявок на волонтеров за неполные три дня поступило чуть больше сотни - это либо люди старшего поколения, которые не могут сами разобраться, либо обращения из-за технических сбоев. Заявки отрабатываются в течение суток... У нас проходит все спокойно", - сказал журналистам в четверг Ципорин.
Ранее он подчеркивал, что охват "цифрой" в Югре - 99,6 процентов. Такая доля жителей региона имела потенциальную возможность смотреть цифровое телевидение к моменту отключения аналогового сигнала.