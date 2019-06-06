В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – пять, Хама – три, Латакия – три, Алеппо – один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2 518.