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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

Вчера, 10:07
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КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали девять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы, бытовая химия и корма для домашних животных общей массой 180 тонн", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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