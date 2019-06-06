Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали девять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы, бытовая химия и корма для домашних животных общей массой 180 тонн", - говорится в сообщении.