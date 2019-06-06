Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин

"При нынешней структуре экономики, при нынешнем качестве институтов, в том числе, государственного управления у нас нет возможности для серьезного прорыва. Тем не менее, президент поставил такую задачу - прорыва. Причем он даже там некоторые фокусы назвал, он больше всего говорил о технологическом прорыве и необходимости не отстать от мировых трендов", - сказал Кудрин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

Свою позицию он объяснил слабым влиянием трех ключевых факторов экономического роста: трудовых ресурсов, инвестиций и производительности. "Действительно, если взять три главных фактора экономического роста, то первый - это трудовые ресурсы, они у нас с учетом демографических трендов будут даже сокращаться. Вклад трудового фактора будет, в лучшем случае, нулевой, а скорее всего, отрицательный, в экономический рост", - заметил глава Счетной палаты.

Инвестиции, по словам Кудрина, не растут в РФ в течение последних шести лет и составляют примерно 20,5% ВВП. "Инвестиции стоят на этом пределе достаточно мертво, при том что президент ставил задачу поднять до 25%, инвестиции пока не растут. Снова эта задача поставлена на следующие шесть лет - и снова, скорее всего, в этом году у нас не будет этого роста", - заявил Кудрин.