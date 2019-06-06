Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T10:00Z
https://ria.ru/20190606/1555310826.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/96/1555059678_142:362:3140:2048_1036x0_80_0_0_5212db7335deeca34aa163b764f23d70.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин

Вчера, 10:00
4280
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Нынешняя структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"При нынешней структуре экономики, при нынешнем качестве институтов, в том числе, государственного управления у нас нет возможности для серьезного прорыва. Тем не менее, президент поставил такую задачу - прорыва. Причем он даже там некоторые фокусы назвал, он больше всего говорил о технологическом прорыве и необходимости не отстать от мировых трендов", - сказал Кудрин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
24 апреля, 16:09
Путин назвал сверхзадачу для экономики России
Свою позицию он объяснил слабым влиянием трех ключевых факторов экономического роста: трудовых ресурсов, инвестиций и производительности. "Действительно, если взять три главных фактора экономического роста, то первый - это трудовые ресурсы, они у нас с учетом демографических трендов будут даже сокращаться. Вклад трудового фактора будет, в лучшем случае, нулевой, а скорее всего, отрицательный, в экономический рост", - заметил глава Счетной палаты.
Инвестиции, по словам Кудрина, не растут в РФ в течение последних шести лет и составляют примерно 20,5% ВВП. "Инвестиции стоят на этом пределе достаточно мертво, при том что президент ставил задачу поднять до 25%, инвестиции пока не растут. Снова эта задача поставлена на следующие шесть лет - и снова, скорее всего, в этом году у нас не будет этого роста", - заявил Кудрин.
"Третий фактор экономического роста - это производительность. Если мы не можем на первом и втором факторе существенно изменить ситуацию, хотя без инвестиций тоже трудно поднять производительность, потому что это инвестиции в технологии в первую очередь должны быть", - подытожил Кудрин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
2013451322
Обсудить 9
Петербургский международный экономический форумАлексей КудринРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Помнится ты уже был у власти и чего достиг?
6 июня, 10:15
ХоХочу официально заявить, что
600004
Рекомендуем
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
РИА
Новости
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Лента
новостей
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
Лента новостейМолния