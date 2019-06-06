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РИА Новости

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Вчера, 09:59
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
По словам главы российского МИД, западные страны вводят против России санкции из-за присоединения Крыма к России, игнорируя тот факт, что жители полуострова сделали свой выбор абсолютно свободно.
Лавров привел слова Керри: "Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ". После этого глава Госдепартамента США призвал провести в Крыму еще один референдум.
Однако в Москве на его предложение ответили отказом: "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"
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При этом министр подчеркнул, что данная информация не является большим секретом, выразив надежду, что бывший госсекретарь США на него "не обидится". Он также отметил, что Керри раскрыл некоторые секреты из их разговоров в своих мемуарах, которые были опубликованы в сентябре 2018 года.
Джон Керри был госсекретарем США с 2013 по 2017 год.

"Нет политической воли"

Ранее Лавров высказывал предположения, почему западные политики не хотят признавать воссоединение Крыма с Россией, несмотря на отсутствие правовых препятствий для такого шага.
По его мнению, у стран Запада "нет политической воли" назвать полуостров российским.
"Есть политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины — линия сдерживания России", — пояснил министр.
Он отметил, что в глазах Европы и США Россия стала обретать "чрезмерную" самостоятельность.

Призывы признать выбор крымчан

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил новым властям Украины начать консультации с российской стороной по снятию блокады с полуострова и отмене санкций.
Он напомнил, что Москва всегда открыта для диалога по этому вопросу.
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"Крым стал самодостаточным российским регионом, который за последние пять лет добился полной экономической независимости от Украины, поэтому снятие торгово-экономической блокады и санкций носило бы больше символический характер, который бы дал мощный старт новому этапу российско-украинских отношений, построенных на уважении и тесном сотрудничестве", - отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Он также выразил надежду, что в Киеве все же осознают и примут выбор крымчан жить на исторической родине в России.
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Крым вернулся в состав России после проведенного 16 марта 2014 года референдума. Тогда большинство избирателей (96,7% жителей Республики Крым и 95,6% — Севастополя) высказались за воссоединение с Россией.
В Кремле не раз заявляли, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
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Сергей ЛавровДжон КерриКрымРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И провести референдум по отделению Техаса с Аляской.
6 июня, 10:24
Владимир Жуков
6021009
Хорошо, но только на условии, аналогичный референдум пройдет на Аляске ;)
6 июня, 10:52
DesolateD Varg Egregor
2800006
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