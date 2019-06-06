В Хабаровском крае в карьере нашли утонувший автомобиль с телом человека

ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Водолазы обнаружили в карьере в Комсомольске-на-Амуре затонувший автомобиль, в котором находился человек, тело поднято из воды, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находилось два человека, опрокинулся в карьер с водой в садовом товариществе в Комсомольске-на-Амуре. Один человек выплыл на берег, поиски второго вели спасатели и водолазы МЧС.