В Хабаровском крае в карьере нашли утонувший автомобиль с телом человека

ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Водолазы обнаружили в карьере в Комсомольске-на-Амуре затонувший автомобиль, в котором находился человек, тело поднято из воды, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находилось два человека, опрокинулся в карьер с водой в садовом товариществе в Комсомольске-на-Амуре. Один человек выплыл на берег, поиски второго вели спасатели и водолазы МЧС.
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"В результате работы водолазов в карьере был обнаружен легковой автомобиль и находившийся внутри человек. Тело было поднято из воды и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий", - говорится в сообщении.