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РИА Новости

Зеленский поблагодарил журналистов за то, что они держат его в тонусе

Вчера, 09:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что постоянно держат его в тонусе.
День журналиста на Украине ежегодно отмечается 6 июня, в день принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов (6 июня 1992 года).

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо", - написал Зеленский на странице в Facebook.

Также украинский глава государства попросил работников СМИ никому "не давать спуску" . "Продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. За вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста", - добавил президент.
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