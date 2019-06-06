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РИА Новости

"Почта России" продала в Саратовской области 2,8 тысячи цифровых приставок

Вчера, 09:27
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПриставка для приема цифрового телевизионного сигнала
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. "Почта России" с марта продала в своих отделениях в Саратовской области свыше 2,8 тысячи ТВ-приставок, которые позволяют принимать цифровое эфирное телевидение на аналоговых телевизорах, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.
"В Саратовской области приставки продают более чем в 900 отделениях почтовой связи. Минимальная цена девайса составляет 990 рублей. В комплект входит ресивер и кабель для подключения к телевизору. С конца марта по сегодняшний день в почтовых отделениях продали 2839 приставок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, больше всего приставок на почте приобрели жители Балаковского, Вольского, Саратовского и Энгельсского районов области.
"В мае в области приставок продано в полтора раза больше, чем в апреле. Сейчас в среднем жители Саратовской области в день приобретают около 40 цифровых приставок в отделениях почтовой связи", - отметил Комаров.
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Переход на цифровое ТВ в 36 регионах России прошел без проблем
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
Ранее Комаров отмечал, что дефицита приставок для приема цифрового ТВ в регионе нет. По его словам, в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование жителям по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без взимания абонентской платы.
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Переход на цифровое телевидениеСаратовская областьОбщество
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