"Почта России" продала в Саратовской области 2,8 тысячи цифровых приставок

САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. "Почта России" с марта продала в своих отделениях в Саратовской области свыше 2,8 тысячи ТВ-приставок, которые позволяют принимать цифровое эфирное телевидение на аналоговых телевизорах, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.

"В Саратовской области приставки продают более чем в 900 отделениях почтовой связи. Минимальная цена девайса составляет 990 рублей. В комплект входит ресивер и кабель для подключения к телевизору. С конца марта по сегодняшний день в почтовых отделениях продали 2839 приставок", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, больше всего приставок на почте приобрели жители Балаковского, Вольского, Саратовского и Энгельсского районов области.

"В мае в области приставок продано в полтора раза больше, чем в апреле. Сейчас в среднем жители Саратовской области в день приобретают около 40 цифровых приставок в отделениях почтовой связи", - отметил Комаров.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".