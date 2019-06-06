В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.

По данным полиции, в ночь на 6 июня участковый уполномоченный полиции ОМВД по Сосновскому району после сообщения о семейном скандале выехал на место происшествия в поселке Шимаковка и обнаружил там труп хозяйки 1959 года рождения.

"Ее сын, 1983 года рождения, вооруженный ножом, совершил нападение на прибывшего полицейского. Учитывая агрессивное поведение нападавшего и тяжесть совершенного им преступления, участковый вынужден был применить табельное оружие. В результате нападавший скончался", - говорится в сообщении.

Предварительно применение табельного оружия признано правомерным, уточняется в сообщении.