Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T09:15Z
https://ria.ru/20190606/1555309524.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155203/20/1552032047_0:258:3182:2048_1036x0_80_0_0_8631bcef60be1ff4af6e603955c45344.jpg
РИА Новости

Набиуллина считает цель ускорения роста ВВП до 3% к 2024 году выполнимой

Вчера, 09:15
380
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
ТОКИО, 6 июн – РИА Новости. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина полагает, что цель добиться роста ВВП страны более 3% к 2024 году сложная, но выполнимая. Об этом она заявила в интервью японской газете "Никкэй".
"Реальные темпы роста должны повыситься до 3% и более. Это сложная задача, но ее возможно осуществить. Если проекты (национальные инвестиционные проекты на общую сумму около 26 триллионов рублей – Прим. ред.) будут реализованы, и если они будут успешны, то реализация поставленных президентом целей возможна", - подчеркнула она.
Председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
19 мая, 18:56
Греф рассказал, что ожидает российскую экономику в 2019 году
Глава ЦБ добавила, что несмотря на наличие отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, где отмечается высокий рост, Россия пока отстает по темпам роста производительности труда.
Набиуллина также отметила, что после кризисной ситуации в 2014-2015 годах и в условиях замедления мировой экономики Россия работает над "диверсификацией валютных резервов с тем, чтобы их можно было использовать, какими бы ни были экономические и геополитические условия".
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
19 апреля, 04:12
Business Insider назвал 13 "шокирующих" фактов об экономике России
"Мы снизили долю американского доллара и увеличили долю евро, юаня и золота. Для обеспечения стабильности международных валютных резервов, мы провели диверсификацию", - заявила она.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Импульс
12 апреля, 08:00
Центробанки бессильны: мировой экономике предсказали синхронное замедление
Международные резервы РФ за 2018 год выросли на 8,3%, до 468,5 миллиарда долларов на 1 января, а по последним данным на 24 мая составляли уже 492,2 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов.
160005
Обсудить 1
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Лента
новостей
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
Лента новостейМолния