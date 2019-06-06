Набиуллина считает цель ускорения роста ВВП до 3% к 2024 году выполнимой

ТОКИО, 6 июн – РИА Новости. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина полагает, что цель добиться роста ВВП страны более 3% к 2024 году сложная, но выполнимая. Об этом она заявила в интервью японской газете " Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина полагает, что цель добиться роста ВВП страны более 3% к 2024 году сложная, но выполнимая. Об этом она заявила в интервью японской газете " Никкэй ".

"Реальные темпы роста должны повыситься до 3% и более. Это сложная задача, но ее возможно осуществить. Если проекты (национальные инвестиционные проекты на общую сумму около 26 триллионов рублей – Прим. ред.) будут реализованы, и если они будут успешны, то реализация поставленных президентом целей возможна", - подчеркнула она.

Глава ЦБ добавила, что несмотря на наличие отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, где отмечается высокий рост, Россия пока отстает по темпам роста производительности труда.

Набиуллина также отметила, что после кризисной ситуации в 2014-2015 годах и в условиях замедления мировой экономики Россия работает над "диверсификацией валютных резервов с тем, чтобы их можно было использовать, какими бы ни были экономические и геополитические условия".

"Мы снизили долю американского доллара и увеличили долю евро, юаня и золота. Для обеспечения стабильности международных валютных резервов, мы провели диверсификацию", - заявила она.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).